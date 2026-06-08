ಜೂನ್ 8 ಇಂದು ಸಂಜೆ 5:47ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ-ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಂ ಶುರು
Shukra gochar 2026 Monday ಜೂನ್ 8 ಸೋಮವಾರ ಇಂದು ಸಂಜೆ 5:47ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ
ಜೂನ್ 8, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದಿರಿ.