today september 21st horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ: ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಚಿಂತನೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಮಾರಿತನ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೋಜು ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು: ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಸಹ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ. ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಾದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಹುದು.
ಮಕರ: ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಅದು ಅವರ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸಂಘಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆಹ್ಲಾದಕರ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಕುಂಭ: ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ: ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.