mangal shani shatank yog lucky for Leo Scorpio Capricorn ನವೆಂಬರ್ 25 ಇಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಶತಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಶತಕ ಯೋಗ
ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಶುಭ. ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 100° ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:20 PM ರಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಮಂಗಳ-ಶನಿ ಶತಕ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ನಿಧಿಗಳ ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ - ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೋನಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.