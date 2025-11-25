ಇಂದು ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ
budh shukra yuti 2025 rashifal lakshmi narayan yog horoscope ನವೆಂಬರ್ 25 ಇಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 9 ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯೋಗಗಳು, ಸಂಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2025 ರಂದು ಬಹಳ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರವು ಪರಸ್ಪರ 0° ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಗವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:19 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಲಾಭವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.