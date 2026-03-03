ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 3 ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಭಾಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ವೃದ್ದಿ
Rashifal 3 march 2026 ಇಂದು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂತೋಷ
ಮೇಷ - ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು; ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ - ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಣ
ಸಿಂಹ - ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉಳಿಸಿದ ಹಣ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ - ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆದಾಯ
ಧನು ರಾಶಿ - ಧನು ರಾಶಿ ಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ - ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ - ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ