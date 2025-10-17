ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
5 zodiac signs never forget or forgive astrologers reveal revengeful signs ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಬೇಗನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿಗಳು. ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೆರಳಿಸಬಾರದು. ಒಮ್ಮೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಗೆತನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಭಯಾನಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿಷಪೂರಿತ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೋಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಂತರ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಕೋಪವು ತುಂಬಾ ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ನೇರರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೊಂಚುದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜನರು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಮ್ಮೆ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ, ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.