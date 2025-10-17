ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಗುರು ಸಂಚಾರ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಅಲ್ಲ ಅಶುಭ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ
Jupiter transit in cancer Tomorrow October 18th negative impact on zodiac ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:39 ಕ್ಕೆ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿ ಜನರು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಗುರು
ದೇವ ಗುರು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಧಂತೇರಸ್ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಗುರುವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:39 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಗುರುವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:38 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪಠಣ, ಜಪ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಹಾನಿಕರ (ದುರ್ಬಲತೆ) ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.