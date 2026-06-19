Lionel Messi: ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಲೈಫ್: ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಿಗ್ಗಜರು!
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಈಗ ಸೌತ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಕ್ರೀಡಾ ದಿಗ್ಗಜರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Hat-trick in Algeria clash
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋನೇ ಮೆಸ್ಸಿ. ತಮ್ಮ 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಂಡದ ಮೂರೂ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು messi ದಂತಕಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರಿಸಿತು.
Family-first MLS move
ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಕರ್ನ ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಮೆಸ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸೇಂಟ್-ಜರ್ಮೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಿಯಾಮಿಯ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಬೊಕಾ ರಾಟನ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡೆಲ್ರೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದರು.
Bay Colony mansion
High-rise residences
ತಮ್ಮ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲದೆ, ಮೆಸ್ಸಿ ಸೌತ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಹಲವು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಐಲ್ಸ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೋರ್ಷೆ ಡಿಸೈನ್ ಟವರ್, ರೆಗಾಲಿಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ರಾಯಲ್ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಯು ಸಮುದ್ರದ ಅದ್ಭುತ ನೋಟ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
GOAT neighbors
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