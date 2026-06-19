ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 4-2 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ರ್‍ಯಾಶ್‌ಫೋರ್ಡ್‌ ಅವರ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲಿನ ನೆರವಿನಿಂದ, 2018ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಡಲ್ಲಾಸ್‌: ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 4-2 ಗೋಲುಗಳ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್‌ 2 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಡ್‌ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕಸ್‌ ರ್‍ಯಾಶ್‌ಫೋರ್ಡ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಗೋಲು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2018ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸೋಲಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

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2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೂ ನಡೆದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವೆನಿಸಿದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 12ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿತು.

ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ಲೂಕಾ ಮೊಡ್ರಿಕ್‌ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇನ್‌ ಕೈಚೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 36ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಬಟುರಿನಾ, ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾದರು. 42ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇನ್‌ 2ನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ 45+5ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್‌ ಮೂಸಾ ಕ್ರೊವೇಷಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

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ಆದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 3ನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. 47ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. 85ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರ್‍ಯಾಶ್‌ಫೋರ್ಡ್‌ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 4-2ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ಜಯ

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿ: ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ‘ಕೆ’ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ 3-1 ಗೋಲುಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್‌ ಮುನೊಜ್‌ 40ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು, ಕೊಲಂಬಿಯಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿತು. 60ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬೊಸೆಕ್‌, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ಆದರೆ 65ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್‌ ಡಯಾಜ್‌, 90+9ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಮಿನ್ಟನ್‌ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಗೋಲಗಳ ಅಂತರದ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಘಾನಾ

ಟೊರೊಂಟೊ: ಕಾಲೆಬ್‌ ಯೆರೆನ್ಕಿ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಗೋಲು, ಪನಾಮ ವಿರುದ್ಧ ಘಾನಾ 1-0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 90+5ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಯೆರೆನ್ಕಿ ಬಾರಿಸಿದ ಗೋಲು ಘಾನಾಗೆ 3 ಅಂಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಪನಾಮಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿತು.