ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂತೋಷ್ ಪಂಡಿತ್‌ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್‌ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ್ ಪಂಡಿತ್ ನುಡಿದಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಪ್ ಎತ್ತಲಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತೋಷ್ ಪಂಡಿತ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

"ನನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೋತುಹೋಯ್ತು, ಸ್ಪೇನ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಂತು. (ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು). ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಹೂವಿನಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗ್ಗುಬಡಿದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸೋಲಿಸಲಿದೆ. ಕಪ್ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ (ನಮಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಪ್ ಸಾಕು)," ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ಪೇನ್ 'ಪೇನ್' ತರಿಸಿತು. ಸೂಪರ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಆಟವಾಡಿದ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಮುಂದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೂದಿಯಾಯಿತು (2-0). ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಒಯರ್‌ಝಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಡ್ರೊ ಪೊರ್ರೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್," ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಪಂಡಿತ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಪಂಡಿತ್ ಹಿಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೂ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್‌ರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

2030ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ 64 ತಂಡಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ: ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ನವದೆಹಲಿ: 48 ತಂಡಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅಂದರೆ 2030ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 64 ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾನಿ ಇನ್‌ಫ್ಯಾನ್ಟಿನೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ನಡೆಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. 64 ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.