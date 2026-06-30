ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಒಪ್ಟಾ' ತನ್ನ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಷ್ಟ-ಕಷ್ಟಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 'ಒಪ್ಟಾ' ತನ್ನ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ರೋಚಕತೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಷ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಒಪ್ಟಾ' ತನ್ನ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ನಿಖರ ಡೇಟಾ ಆಧರಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಒಪ್ಟಾದ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು 25,000 ಬಾರಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಪ್ಟಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾದರೆ, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೈನಲ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾದ 2022ರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆಗಲಿದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಗೇರುತ್ತಾ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟ?

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬಳಗವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಪ್ ಎತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಂಬಾಪೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಒಪ್ಟಾ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೀಗಿದೆ: ಫ್ರಾನ್ಸ್: 18.7%, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ: 16.3%, ಸ್ಪೇನ್: 13.5%, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 9.7%, ಬ್ರೆಜಿಲ್: 6.5%.

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ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು (13%). ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 18.7% ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೂರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ, ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್‌ನಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಪೇನ್, ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೇನ್ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಹಾದಿ

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಫೈನಲ್‌ವರೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಟಾ ಹೇಳಿದೆ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಎದುರಾಳಿ ಹೊಸಬರಾದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ. ಪ್ರೀ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬರಬಹುದು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಘಾನಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿ ಪಡೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ವರೆಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮೂವರು ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ, ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ಎ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು 42.5% ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ 28.3% ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಗೆ 25.2% ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.