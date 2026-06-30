Virat Kohli Yo Yo Score Questioned as Football Coach Ranjit Bajaj ನನ್ನ ಅಂಡರ್-13 ಆಟಗಾರರ ಯೋ-ಯೋ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು" ಎಂಬ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ Virat Kohli ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಣಜಿತ್ ಬಜಾಜ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಿನರ್ವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಣಜಿತ್ ಬಜಾಜ್, "ನನ್ನ ಅಂಡರ್-13 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಬಜಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ದೈಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ, ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕರು "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಮಾದರಿ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಿಯಮಿತ ವರ್ಕೌಟ್ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಅವರು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?
ಯೋ-ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಟಗಾರನ ಹೃದಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಮರುಮರು ಓಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವು ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಣಜಿತ್ ಬಜಾಜ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.