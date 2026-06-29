ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು (6) ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ರಿವೆಲಿನೋ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, ಯುಎಸ್ಎ (ಜೂ.29): ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (Lionel Messi) ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಎಟಿ ಆಂಡ್ ಟಿ (AT&T) ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ 'ಜೆ' ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮೆಸ್ಸಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ದಂತಕಥೆ ರಿವೆಲಿನೋ (Rivellino) ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 3-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭವ್ಯ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ (Outside the box) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ರಿವೆಲಿನೋ ಅವರ 5 ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿ ಇದೀಗ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಗೋಲು ಮೆಸ್ಸಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ 6ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲು ಆಗಿದೆ.
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಬರೆದ ದಾಖಲೆಗಳು
19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲುಗಳು: ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ 8 ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ ಒರ್ (Ballon d'Or) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 19ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 6 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 39 ವರ್ಷದ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 60ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಅವರು, 80ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಶೈಲಿಯ ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ 7 ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪುರುಷ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ವರೂಪ (1998ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಿಯಮ) ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ, ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ (2018), ಡೇವಿಡ್ ವಿಲ್ಲಾ (2010) ಮತ್ತು ಫೆರ್ನಾಂಡೋ ಟೊರೆಸ್ (2010) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ 50ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು!
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 50ನೇ ವಿಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ದೇಶ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ-ಜೋರ್ಡನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳು
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಸ್ಕಲೋನಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ (Starting XI) 9 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಆಟದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಜಿಯೋವಾನಿ ಲೋ ಸೆಲ್ಸೊ (Giovani Lo Celso), ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ 19ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಖಾತೆ ತೆರೆದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಸೆನೆಸಿ ಮೇಲಿನ ಫೌಲ್ಗಾಗಿ ವಿಎಆರ್ (VAR) ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಮಿಲನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ (Lautaro Martinez) ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತಂಡದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 2-0ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇದು ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲು ಆಗಿದೆ.
ಆದರೆ, 55ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಇಹ್ಸಾನ್ ಹದ್ದಾದ್ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಸಾ ಅಲ್-ತಮಾರಿ ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು (2-1). ಆದರೆ 60ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂದ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಶವಾಯಿತು. 80ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಬಾರಿಸಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ ಗೋಲು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ 3-1 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ?
ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ತಂಡವು ಲೀಗ್ನ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ (ಆದರೆ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಸಮಾಧಾನ ಜೋರ್ಡಾನ್ ತಂಡದ್ದಾಗಿದೆ). ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32' ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ (Cape Verde) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.