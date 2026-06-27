2019ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಲಿಯಾಮ್ ಪ್ಲಂಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲರ್ಸ್' ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಅವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂತರ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ (ಜೂ.27): 2019ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಕುಟ ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಪ್ಲಂಕೆಟ್ (Liam Plunkett) ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ (Baseball) ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ 'ಪಯೋನೀರ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್'ನಲ್ಲಿ 'ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲರ್ಸ್' (Oakland Ballers) ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್ 26) ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರೈಮೊಂಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 1,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 41 ವರ್ಷದ ಪ್ಲಂಕೆಟ್ 'ಯೂಬಾ-ಸಟರ್ ಫ್ರೀಬರ್ಡ್ಸ್' ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 5 ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು (ಎಸೆತಗಳನ್ನು) ಎಸೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಜೋಶ್ ದುವಾರ್ಟೆ ಅವರನ್ನು 'ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್' (ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಂತೆ) ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ, ಪ್ಲಂಕೆಟ್ ಅವರ ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲರ್ಸ್ ತಂಡವು 11-18 ಅಂತರದಿಂದ ಫ್ರೀಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ತಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಲಿಯಾಮ್ ಪ್ಲಂಕೆಟ್, "ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ (MLC) ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಫಿಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೊದಲ ಪಿಚ್ ಎಸೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಟೂರ್ನಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಆಡಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಾನೇ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ (MLB) ಗಿಂತ ಕೆಲವು ಹಂತ ಕೆಳಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್-ಅಂಡ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಶನ್ ರೂಲ್' (Marketing Player Exception Rule) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ಲಂಕೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ನಿಯಮವು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮದಡಿ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಓಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ಪ್ಲಂಕೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸದ್ಯ ಪ್ಲಂಕೆಟ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್' ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಹೀರೋ, ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಮ್ ಪ್ಲಂಕೆಟ್ ಹೆಸರು ಸದಾ ಅಮರ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ 2019ರ ಆ ರೋಚಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಂಕೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ತೆರೆಮರೆಯ ಹೀರೊ ಆಗಿದ್ದರು. ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಭಟದ ನಡುವೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಪ್ಲಂಕೆಟ್ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ನಾಯಕ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿತ್ತು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ (IPL) ಪ್ಲಂಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 'ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್' (ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್) ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿದ್ದರು. ಯಾರ್ಕ್ಶೈರ್ ಮತ್ತು ಡರ್ಹಾಮ್ ಕೌಂಟಿ ತಂಡಗಳ ಪರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಿದ್ದ ಈ ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.