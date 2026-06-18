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- ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು? ಈ 3 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ!
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು? ಈ 3 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ!
2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
2026ರ FIFA
2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ವಿಜೇತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿತ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡಗಳ ಫಾರ್ಮ್, ಆಟಗಾರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವೇ?
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು.
2026 FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡಗಳು
ಫ್ರಾನ್ಸ್
ಕಿಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ನೇತೃತ್ವದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೇನ್
ಪೆಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಲಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ರಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ಹೊಸ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್, ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಮತ್ತು ಬುಕಾಯೊ ಸಾಕಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋರ್ಚುಗಲ್
ಬ್ರೂನೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಲಿಯಾವೋ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ತಂಡಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿವೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು
Kylian Mbappé
Jude Bellingham
Vinícius Júnior
Lamine Yamal
Lionel Messi
Bruno Fernandes
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರ
ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ
ಆಧುನಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಂಡದ ಆಳ, ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.