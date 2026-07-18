2026 FIFA World Cup ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಅವರು 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ, ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ರನ್ನ ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ ಫಿಫಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ!
ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಫಿಫಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪದೇಪದೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತಗಾರರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಹೇಳಿಕೆ!
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.