- ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೆಳತಿ ಜಾರ್ಜಿನಾಗೆ ತೊಡಿಸಿದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದಾ?
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಜಾರ್ಜಿನಾಳ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವರ್ಷಗಳ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಗಳ ನಂತರ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿಗೆ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್-ಉದ್ಯಮಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಜೊತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಜಾರ್ಜಿನಾಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನವು ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಜಾರ್ಜಿನಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರಣಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 41 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.