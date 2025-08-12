ರೊನಾಲ್ಡೊ-ಜಾರ್ಜಿನಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ: ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್!
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ 2016 ರಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದವರೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರೀತಿ, ಚಾಲೆಂಜಸ್, ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿನಾ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೆ 'ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್'(ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಯಿತು). ಆ ಭೇಟಿ ಇಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಜನವರಿ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಜೋಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ FIFA ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಆ ವರ್ಷ, ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳು ಅಲಾನಾ ಮಾರ್ಟಿನಾಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜಾರ್ಜಿನಾ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಇತರ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇವಾ ಮತ್ತು ಮೇಟಿಯೊ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2018 ರಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಯುವೆಂಟಸ್ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಕುಟುಂಬವು ಇಟಲಿಯ ಟುರಿನ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಜಾರ್ಜಿನಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದರು.
ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಲ್ ನಾಸ್ರ್ ಎಫ್ಸಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಿಯಾದ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. ಜಾರ್ಜಿನಾ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರು ತೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೊನಾಲ್ಡೋ-ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.