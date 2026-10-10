ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆತು ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ತೇವಾಂಶವು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು.
Storing Onions and Potatoes in One Basket ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಶೇಖರಣೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿ ಆಡದ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇವು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರದು?
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಡುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಬೇಗ ಮೊಳಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ತೇವಾಂಶ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬರಬಾರದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಂಪಾದ, ಕತ್ತಲಿರುವ, ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನೇರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಇವು ತುಂಬಾ ದಿನ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಇಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ತಾಜಾ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿದ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಹೋಗದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿక్ ಕವರ್ಗಳಿಗಿಂತ, ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮೆಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇಡುವ ಮುನ್ನ ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೂಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೇರವಾದ ಬೆಳಕು ಬೀಳದ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು. ಗಾಳಿ ಆಡುವ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಚೀಲವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಮಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಸಿರಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ (ಸೋಲನೈನ್) ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿರಾದ, ಕಹಿಯಾದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.