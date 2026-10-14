ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರಿನಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳಿನಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಈ ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರಿನಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳಿನಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಈ ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಸಾಲೆಗಳ ಘಮ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳು – 2 ಕಪ್
ಶುಂಠಿ – 1 ಇಂಚು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ – 5 ಎಸಳು
ಕರಿಬೇವು – ಸ್ವಲ್ಪ
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ – 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ – ¼ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಗರಂ ಮಸಾಲ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
-ತುರಿದ ಪನ್ನೀರ್ – ½ ಕಪ್
ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಮೊದಲು ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಸರುಕಾಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 2: ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಕರಿಬೇವು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 3: ಈಗ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸೇರಿಸಿ. ಮಸಾಲೆಗಳು ಸುಡದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 4: ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
ಹಂತ 5: ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತುರಿದ ಪನ್ನೀರ್ ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ರುಚಿಕರವಾದ ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಮೂಲ: ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೆರವು: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಾಂಶ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ: ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು.
ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.