ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ
50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಟಿಪ್ಸ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ರುಜುತಾ ದಿವೇಕರ್, 50ರ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಯಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ರುಜುತಾ ದಿವೇಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಹಾರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ರೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಮನೆಮದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವು ದಿನದ ಶಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ರುಜುತಾ ದಿವೇಕರ್ ಅವರು ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತವಾ ಅಥವಾ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಡಯಟ್ಗಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಖಿಚಡಿ, ಪೋಹಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪೀನಟ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಅಲಸಂದೆ, ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರುಬೇಳೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಎಂದು ರುಜುತಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಔಷಧಿ
50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆ (ಚಾಸ್) ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಅಸಿಡಿಟಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಊಟವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಳ, ಸಾಧಾರಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.