- ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಟಿ: ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಯಾಕೆ?
ಆಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್, ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್, ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ನಟಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಹೇಗೆ ತಿಂತಾರೆ? ಯಾರಾಕೆ?
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಒಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಪರೂಪ. ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಇದ್ದರೂ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ
ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಆ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ, ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ
ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದರೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಳವಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅಪ್ಪನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಆ ಇಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದೆ" ಎಂದರು.
ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋದು ನನಗಿಷ್ಟ
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಇಷ್ಟ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವುದೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟವಂತೆ. "ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರೇಜ್ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದೆ ಇಷ್ಟ. ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋದು ನನಗಿಷ್ಟ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸೋ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದರೂ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ತೆಲುಸು ಕದಾ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಜೋನಲಗಡ್ಡ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.