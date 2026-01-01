scientific method for boiling eggs :ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಟಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಆವರ್ತಕ ಅಡುಗೆ' ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದೇನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಜಿಗುಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ರುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಟಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ!
ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವೇಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ?
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಭಾಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯು ಕೇವಲ 65°C ನಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹದವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 85°C ತಾಪಮಾನ ಬೇಕು. ನಾವು 100°C ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಬೇಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು ಒಣಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇಟಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ 'ಆವರ್ತಕ ಅಡುಗೆ' (Periodic Cooking) ವಿಧಾನ
ಇಟಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪೆಲ್ಲೆಗ್ರಿನೊ ಮುಸ್ಟೊ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, 100°C ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು 30°C ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಅದಲು-ಬದಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಟ್ಟು 32 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವ 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್' ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ರಹಸ್ಯ
ಈ ರೀತಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಏರಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯ ತಾಪಮಾನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ 67°C ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ನಂತೆ ಕೆನೆಭರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಯವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಬಿಳಿ ಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾಗದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ: ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳ ಬಲ!
ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು (Polyphenols) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಹದ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಹೃದ್ರೋಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರಶೂನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.