ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಪಾನ್ ಮುಖವಾಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಬಹುದ.
ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತಂದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪಾನ್ ಮುಖವಾಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಳಭರಿತವಾದದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಪಾನ್ ಮುಖವಾಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾನ್ ಮುಖವಾಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 10–12 ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಸೋಂಪು, 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಧನಿಯಾ, 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಎಳ್ಳು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆಯ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು. ಪಾನ್ನ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಗುಲ್ಕಂದವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಗುಲ್ಕಂದ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮುಖವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ,
ಪಾನ್ ಮುಖವಾಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿಸಿ. ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಂಪು, ಧನಿಯಾ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ಹಾಕಿ 2–3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಸುಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹುರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಅವು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಪುಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾನ್ ಮುಖವಾಸ್ ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 10–15 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು.
ಮುಖವಾಸ್ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ
ಪಾನ್ ಮುಖವಾಸ್ನ ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಒಣ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಮುಖವಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಗುಲ್ಕಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಡದೆ ಬೇಗನೆ ಬಳಸಿ. ದುರ್ವಾಸನೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.