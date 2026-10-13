ನೀವು KFC, ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಪೂರೈಸುವ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ.
ನೀವು KFC, ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಗುಜರಾತ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಫುಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಪೂರೈಸುವ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ.
1962ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ!
HyFun Foods ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಗುಜರಾತ್ನ ಮೆಹ್ಸಾನಾದಲ್ಲಿ. 1962ರಲ್ಲಿ ಅಸಂದಾಸ್ ಕರಮಚಂದಾನಿ ಅವರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ 'ಅಸಂದಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಎಂಬ ಕುಟುಂಬ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಅಸಂದಾಸ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಜಯರಾಜ್ 1976ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಕಿರಿಯ ಮಗ ಕಿಶನ್ಚಂದ್ 1985ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹರೇಶ್ ಕರಮಚಂದಾನಿ 1999ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರ ಸಹೋದರ ಧೀರಜ್ 2002ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಮಲೇಶ್ 2008ರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು.
2015ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ
ಸುಮಾರು 2010ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಖರೀದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹರೇಶ್ ಗುರುತಿಸಿದರು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ವೆಡ್ಜಸ್, ಬರ್ಗರ್ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರು.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗುಜರಾತ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದುದೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ 2015ರಲ್ಲಿ HyFun Foods ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ, ಅದೇ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಶೀತಲ ಸರಪಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
KFC, ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ
HyFun Foods ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ B2B ವ್ಯವಹಾರ. ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್, KFC, ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್, ಸಬ್ವೇ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕೋ ಬೆಲ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ವೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡೊಮಿನೋಸ್ ಮತ್ತು ದಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಕಂಪನಿಯಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದು ಈ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ HyFun ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯೂ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ.
₹324 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1,567 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದ ಆದಾಯ!
HyFun Foodsಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸಂದಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ನ ಏಕೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2020ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹324 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಆದಾಯ, 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ₹1,567 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಭವೂ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಂದಿಲ್ಲ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, FY24ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹159 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ FY25ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹60 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭದ ಏರಿಳಿತವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ₹850 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು HyFun Foods 2024ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹850 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ HyFarm ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ನಾಚೆಗೂ ರೈತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿ, 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳ ಅಡುಗೆಮನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ
ಇದುವರೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದ HyFun, ಇದೀಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 1962ರಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕುಟುಂಬ ಉದ್ಯಮವು, ಮೂರು ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ HyFun Foods ತನ್ನದೇ ಆದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಬರೆದಿದೆ.