Hyderabadi green chilli chicken: ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರಹದ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸೋ ಅಪ್ಪಟ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಘಮ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಖಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸಾಲೆ ಬಳಸಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಹಸಿರು ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ಗಾಗಿ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5 (ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)
ಪುದೀನಾ - 1 ಹಿಡಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಪುದೀನಾಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು
ಈರುಳ್ಳಿ - 2 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ್ದು (ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಗೋಡಂಬಿ - 1.5 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ನೀರು - ರುಬ್ಬಲು ಸ್ವಲ್ಪ
ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗಾಗಿ
ಚಿಕನ್ - 1/2 ಕೆಜಿ (500 ಗ್ರಾಂ)
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - 1 ಟೀ ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು - 1 ಟೀ ಚಮಚ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)
ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು - 1/2 ಕಪ್ (ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು)
ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಹಸಿರು ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್
ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿಗೆ
ಎಣ್ಣೆ - 3 ರಿಂದ 4 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2 ರಿಂದ 3 (ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳಿದ್ದು)
ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀ ಚಮಚ
ಪಲಾವ್ ಎಲೆ (ತೇಜ್ಪತ್ತಾ) - 2
ಕಾಳುಮೆಣಸು - 8 ರಿಂದ 10
ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು (ಸ್ಟಾರ್ ಆನಿಸ್) - 1
ಏಲಕ್ಕಿ - 3
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - 1 ಟೀ ಚಮಚ
ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 1 ಟೀ ಚಮಚ
ಗರಂ ಮಸಾಲಾ - 1/2 ಟೀ ಚಮಚ
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಲು
ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿ
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪುದೀನಾ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ.
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 2: ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ರುಬ್ಬಿದ ಹಸಿರು ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕಲಸಿ.
ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು (Marinate ಆಗಲು) ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 3: ಗ್ರೇವಿ ತಯಾರಿಸಿ
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸೀಳಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗರಂ ಮಸಾಲೆಗಳಾದ ಜೀರಿಗೆ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಚಕ್ರಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ (Low flame). ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಸೀಯದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ.
ಮಸಾಲೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮಸಾಲೆಯ ಸಮೇತ ಬಾಣಲೆಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದೆ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
ಈಗ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ (ಚಿಕನ್ನಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ).
ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1/2 ಟೀ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ, ಘಮಘಮಿಸುವ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಈ ಗ್ರೇವಿಯು ರೋಟಿ, ಫುಲ್ಕಾ, ನಾನ್, ಕುಲ್ಚಾ ಅಥವಾ ತಂದೂರಿ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!