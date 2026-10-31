ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MTR Foods ತನ್ನ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MTR Foods ತನ್ನ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಹೊಸ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಈಗ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪ!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಾದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ MTR ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಜು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸೇರಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ:
- ಬೆಲ್ಲ-ತುಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್
- ಬೆಲ್ಲ-ತುಪ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ಫಿ
- ತುಪ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬರ್ಫಿ
ಸೇರಿವೆ.
ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್
MTR ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಉತ್ಪನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಡೇಟ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ರೆಡಿ-ಟು-ಈಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈ ಜಾಮೂನ್, ಕಾಳಾ ಜಾಮೂನ್ ಹಾಗೂ ಕೇಸರ್ ಬಾದಾಮಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಗೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಟಚ್
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಸತನದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ MTR ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ CEO ಸುನಯ್ ಭಾಸಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡಾದಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ MTR ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. Modified Atmosphere Packaging (MAP) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ
ಹೊಸ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿರುವ MTR, ಹಳೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ, ಕಾಜು, ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಈ ಹೊಸ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ.