ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಟ್ನಿ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿದರೂ, ಇದರ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ. ನೋಡಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟಂಟಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹುಳಿ-ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ (ತೆಳುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು) – 2 ಕಪ್
ಸಕ್ಕರೆ – 1 ಕಪ್
ನೀರು – ½ ಕಪ್
ಪಂಚಫೋರನ್ – ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 1-2
ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ – 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step)
ಹಂತ 1: ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಫೋರನ್ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ, ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 2: ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: ನಂತರ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿ ಪಾಕ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 4: ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು, ಪಾಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಶುರುವಾದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಚಟ್ನಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
ಹಂತ 5: ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಅಂಟಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್.
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿ. ಇದು ಲೂಚಿ, ಪೂರಿ, ಖಿಚಡಿ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ-ಸಾರಿನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಊಟದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
* ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
* ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಸರಿಯಾದ ಹದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಯಿಸಿ.
* ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾದರೆ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
* ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಅಥವಾ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
* ಚಟ್ನಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಡಿಸಿ, ಆಗಲೇ ಅದರ ನಿಜವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಿಗುವುದು.
* ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
* ಈ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಟ್ನಿ' ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಂಗಾಳಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!