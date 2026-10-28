ಸಂಜೆಯ ಟೀ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿಯಾದ, ಮೃದುವಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಂಜೆಯ ಟೀ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಹಿಯಾದ, ಮೃದುವಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಈ ಬನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಯೂ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಹಾಗಾದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಕರಿ ಶೈಲಿಯ ಮೃದುವಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ರೆಸಿಪಿ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು – 3
ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು – 2 ಕಪ್
ಸಕ್ಕರೆ – ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಬೆಣ್ಣೆ – 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು – ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಈಸ್ಟ್ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ – ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಉಪ್ಪು – ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಎಣ್ಣೆ – 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
ಬನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಲು ಹಾಲು – ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಮೊದಲು ಹಣ್ಣಾದ ಮೂರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 2: ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ, ಈಸ್ಟ್, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕರಗಿಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 4: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು 8–10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ. ನಂತರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಉಬ್ಬುವವರೆಗೆ ಇಡಿ.
ಹಂತ 5: ಉಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾದಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 6: ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಬನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂತರವಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 30–60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಬ್ಬಲು ಬಿಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಬನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಚ್ಚಿ.
ಹಂತ 7: ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 180°Cಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18–20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಬನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಹೊರತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓವನ್ನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಯುವ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಹಂತ 8: ಬೇಯಿಸಿದ ಬನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬನ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್ ರೆಡಿ!
ಇಷ್ಟೇ, ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯ ಪರಿಮಳ ಈ ಬನ್ಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
ಟಿಪ್: ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು ಈಸ್ಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಹಾಲು ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿರದೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲು ಈಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.