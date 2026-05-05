ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸೂಪರ್ಫ್ರೂಟ್. 95 ಪ್ರತಿಶತ ನೀರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇತರ ಕೆಲವು ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅವು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬವು ಮೊದಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದಿತು, ನಂತರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟು, ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ, ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಜನ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನಂಶವಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತಿಂದು ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಹಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಇ. ಕೋಲಿಯಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಭಾರೀ ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದು?
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಹಣ್ಣು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಮತ್ತು ಒಡೆಯಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಳಿ, ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಚೀಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಅನೇಕ ಜನರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ನೀರು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಣ್ಣು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ pH ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಇತರ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಹಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡೈರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೂಸಂಬಿಯಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.