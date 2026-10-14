ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ರವೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ರವೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ರವೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರುಚಿಯಾದ ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಬಾಂಬೆ ರವೆ – 1 ಕಪ್
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು – ¼ ಕಪ್
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು – ¼ ಕಪ್
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ – ½ ಕಪ್
ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ – ¼ ಕಪ್
ಜೀರಿಗೆ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಕರಿಬೇವು – ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ನೀರು – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ – ದೋಸೆ ಬೇಯಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ
ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಜೀರಿಗೆ, ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿ, ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಹಂತ 2: ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ
ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ತೆಳುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ರವೆ ದೋಸೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೋಸೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ
ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು 15–20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ರವೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಹಂತ 4: ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿ
ಈಗ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಕಾವಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ತಯಾರಿಸಿದ ತೆಳುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಸುರಿಯಿರಿ. ರವೆ ದೋಸೆಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯಂತೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹರಡುವ ಬದಲು, ಕಾವಲಿಯ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡುವಂತೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಮೂಡಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 5: ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ
ದೋಸೆಯ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಕೆಳಭಾಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ದೋಸೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಗರಿಗರಿಯಾದ ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರಲಿ: ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾವಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲಿ: ದೋಸೆ ಸುರಿಯುವ ಮೊದಲು ಕಾವಲಿ ಸರಿಯಾದಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ದೋಸೆಗೂ ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಕಿ: ರವೆ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಬೇಕು.
ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ: ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಸವಿಯಿರಿ: ದೋಸೆಯನ್ನು ಕಾವಲಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಡಿಸಿದರೆ ಅದರ ಗರಿಗರಿತನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ರವೆ ದೋಸೆಯ ಜೊತೆ ಏನು ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು?
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ರವೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಬಡಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಜೆ ಚಹಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ರವೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ರುಚಿಕರ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು!