ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೀಟಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜಾತಿಯ ಜಿರಳೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ದ್ರವದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ವರದಿಗೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ 'Gross' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಂತೆ ಜಿರಳೆ ಹಾಲು! ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೈರಲ್
ಹಾಲು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮೇಕೆಯ ಹಾಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಿರಳೆಗಳಿಂದಲೂ ಹಾಲಿನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ದ್ರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹೌದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಎಂದರೇನು? ಯಾವ ಜಾತಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಎಲ್ಲಾ ಜಿರಳೆಗಳು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೀಟಲ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ (Diploptera punctata) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಜಿರಳೆ ತನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಹಾಲಿನಂತಹ ಪೋಷಕ ದ್ರವವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮರಿಗಳು ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ!
2016ರಲ್ಲಿ 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಜರ್ನಲ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹರಳುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೈರಿ ಹಾಲಿನ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಈ ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಹಾರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಜಿರಳೆ ಹಾಲನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತ ವರದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವರದಿಗೆ ಅವರು 'Gross' (ಅಸಹ್ಯ) ಎಂಬ ಒಂದೇ ಪದದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈಗಲೇ ಕುಡಿಯಬಹುದೇ ಜಿರಳೆ ಹಾಲು?
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದರೂ ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವಲ್ಲ. ಮಾನವರ ಸೇವನೆಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ, ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಜಿರಳೆ ಹಾಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.