ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ 2025ರ ಆಹಾರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 161 ಲಕ್ಷ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಯಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ನಂತಹ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೇಗಗತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಮಯ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವಲಂಬನೆ – ಈ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಗಿಂತಲೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 2025ರ ಆಹಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 161 ಲಕ್ಷ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳನ್ನು (16.1 ಮಿಲಿಯನ್) ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವ ಆಹಾರವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 88.8 ಲಕ್ಷ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುವುದು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಊಟದವರೆಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ಮೇಲುಗೈ
ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರಗಳೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಆಹಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. 54.67 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಗರವಾಸಿಗಳು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ 54.1 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 53.1 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೆಜ್ ದೋಸೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ
ಊಟದ ನಂತರ ಸಿಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಊಟ ಅಪೂರ್ಣ ಎನ್ನುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು, 7.7 ಲಕ್ಷ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ಗಳು (4.4 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ (3.8 ಲಕ್ಷ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಗರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗಿನ ತಿಂಡಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 10.1 ಲಕ್ಷ ಚಿಕನ್ ಬರ್ಗರ್ಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿವೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆರ್ಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 4.77 ಲಕ್ಷ ಆಲೂ ಸಮೋಸಾ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ 15.28% ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತದ ಆರ್ಡರ್ಗಳು
ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ 15 ಚಿಲ್ಲಿ ಪನೀರ್, 20 ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು 70 ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೇರಿ ರೂ.43,545 ಮೌಲ್ಯದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು 40 ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ರೂ.30,050 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
99 ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಚೂಣಿ
99 ಸ್ಟೋರ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2.48 ಲಕ್ಷ ಚಿಕನ್ ಬರ್ಗರ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇನ್ನು, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 200% ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕಚೇರಿ ಊಟದಲ್ಲೂ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯೇ ಆಧಾರ
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ DeskEats ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ (8.6 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ (7.6 ಲಕ್ಷ) ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ఉన్నాయి.
ಪ್ರೋಟಿನ್ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ವಿಶೇಷ ಒಲವು
ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಗರವಾಸಿಗಳು, 40.2 ಲಕ್ಷ ಹೈ-ಪ್ರೋಟಿನ್ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Bolt ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ವೇಗ
ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದ Swiggy Bolt ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. Bolt ಮೂಲಕ 10.85 ಲಕ್ಷ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು 9.61 ಲಕ್ಷ ವೆಜ್ ಇಡ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿವೆ. ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಲಾವಾ ಕೇಕ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಡೈನ್ಔಟ್ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ
ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಡೈನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ 45.46 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 149.45 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 44.14% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೈನ್-ಔಟ್ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಡೈನರ್ಗಳು ತಲಾ ರೂ.3 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ – ದೇಶಾದ್ಯಂತ
ಸತತ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷವೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 93 ದಶಲಕ್ಷ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ, ಕ್ವಿಕ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರುಚಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ – ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಂಗಮವೇ ಇಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಈ ವರದಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.