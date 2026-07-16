Kannada

ಟೊಮೆಟೊ ಕೃಷಿ

ಮನೆಯ ಕೈತೋಟ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

food Jul 16 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
Kannada

ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ಕ್ರಮ

ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿ

ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲು ಶುರುವಾದಾಗಲೇ, ಒಂದು ಕೋಲು ಅಥವಾ ಕಂಬದ ಆಸರೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಭಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಡ ಮುರಿಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಫಂಗಸ್ ರೋಗಗಳು

ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಫಂಗಸ್ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬೆರೆಸಿ. ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂತೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಗಂಜಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಪ್ರೂನಿಂಗ್ (ಸವರುವಿಕೆ)

ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವ ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ

ಪಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು, ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

Image credits: Getty
Kannada

ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ನೀರನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

Image credits: Getty

ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ... ದೋಸೆ-ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಓಟ್ಸ್; ತಿನ್ನೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Heart Health: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಈ 7 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇವಿಸಿ

ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇರೋ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ Weight Loss ಆಗ್ತೀರಾ!