ಮನೆಯ ಕೈತೋಟ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಿ.
ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲು ಶುರುವಾದಾಗಲೇ, ಒಂದು ಕೋಲು ಅಥವಾ ಕಂಬದ ಆಸರೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಭಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಡ ಮುರಿಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಿ. ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಫಂಗಸ್ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬೆರೆಸಿ. ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂತೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ, ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಗಂಜಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಬಹುದು.
ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವ ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು, ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಟೊಮೆಟೊ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ನೀರನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
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