Astrology: ಸಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಮ, ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿತರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಯಾಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾಯಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ?
ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ರಹಸ್ಯವು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಎರಡೂ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಧಿಯು ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಕರ್ಮ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾನವ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಜೀವನ, ಮಧ್ಯಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ. ಇದು ಕೇವಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
1. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಸ್ಥಾನ
ಎಂಟನೇ ಮನೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ (ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು, ಮಂಗಳ) ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಸ್ಥಾನವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
2. ಮಾರಕ ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಣಾಮ
ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು "ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನಗಳು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಾ/ಅಂತರ್ದಶಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾದರೆ, ಅದು ಸವಾಲಿನ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
3. ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಲಗ್ನದ ಅಧಿಪತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ಲಗ್ನವು ದೇಹ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಲಗ್ನದ ಅಧಿಪತಿಯು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
4.ಬಾಲರಿಷ್ಟ ದೋಷ
ಇದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಗ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಂದ್ರ, ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ಲಗ್ನಧಿಪತಿ ಬಾಧಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಲರಿಷ್ಟ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯದಿಂದ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
5. ಗ್ರಹ ದೋಷ ಮತ್ತು ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಲಗ್ನ ಅಥವಾ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗವು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೋಷವು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಜಾತಕಕ್ಕೂ ದೋಷವಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೋಷವು ಅಲ್ಪಾಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲ." ಒಂದೇ ಯೋಗವು ವಿಭಿನ್ನ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಭಯ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಈ ವಿಷಯವು ಆಳವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಜಾತಕ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.