June 6, 2026 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ 4 ಶುಭ-ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಶುಭ? ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಜೂನ್ 6, 2026ರ ರಾಶಿಫಲ: ಜೂನ್ 6, 2026, ಶನಿವಾರದಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂದ್ರ, ವೈಧೃತಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವರ್ಧಮಾನ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಇರಲಿವೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಈ ದಿನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸುಖಕರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವೊಂದರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಆಯಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕುಟುಂಬದವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ಹತ್ತಿರದವರ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಲಿದೆ. ಸೋಮಾರಿತನ ಬಿಟ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡಲಿದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮಧುರವಾಗಿರಲಿದೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಖುಷಿಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಟೀಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಲಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದ ಸದಸ್ಯರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ.
ಧನು ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ तनाव ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಿಡುಕುತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೊಡುವ ಸಲಹೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಫಲ ಜೂನ್ 6, 2026
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವಿರಲಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.