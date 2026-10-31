Vidura Niti: ಕೋಪ, ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತರುವ ಈ ಮೂರು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಆ ಮೂರು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯವರ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳೇ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ನೀತಿಜ್ಞಾನಿ ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದುರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಆ ಮೂರು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು? ನೋಡೋಣ.
ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ವಿದುರ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಪ ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾತು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದು
ದುರಾಸೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ತಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೇ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗುಣ ಕುಟುಂಬದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು.
ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದು
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹವಾಸ ಆತನ ಗುಣ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ವಿದುರ ನೀತಿಯ ಸಂದೇಶ: ಕೋಪ, ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.