ಮಹಾಭಾರತದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಾಪ, ಅಸೀರ್ಗಢ ಕೋಟೆಯ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಯಾರು? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ? ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ?
ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಶಾಪ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಯಾರು?
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಪಿಯ ಪುತ್ರ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೌರವರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಇತ್ತು. ತಂದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮರಣದ ನಂತರ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದರು ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಾಪ ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸೇಡಿನ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಾಂಡವರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಅವರು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಐವರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ನಂತರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರ ನಡುವೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯಿತು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿತು.
ಪುರಾಣದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಶಾಪ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು?
ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಅಸೀರ್ಗಢ ಕೋಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಸೀರ್ಗಢ ಕೋಟೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತ್ಪುರಾ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸೀರ್ಗಢ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಚಂದನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೇ ಬಂದು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕುರಿತ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ.