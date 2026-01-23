Vidur Niti: ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತೆ
Vidur Niti: ವಿದುರ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು.
ವಿಧುರ ನೀತಿ
ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರರು ರಾಜಕೀಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನೀತಿಗಳು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು. ವಿದುರ ನೀತಿಯು ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
ವಿದುರ ನೀತಿಯು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಸಾವಿನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಕೋಪ
ವಿದುರ್ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಪವು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಪವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದು
ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ., ಅತಿಯಾದ ಮಾತು ಇತರರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಹೊಗಳುವವರು
ವಿದುರ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ದುರಾಸೆ
ವಿದುರ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ದುರಾಸೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದುರಾಸೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾವಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದುರಾಸೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.