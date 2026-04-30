Vaishakha Purnima: ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರಣಾನಂತರ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ.
ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಶಾಖ ಮಾಸವು ಭಕ್ತಿ, ದಾನ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ದಿನವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಈ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ನೋಡೋಣ.
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಿಥಿಯು ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:12 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಮೇ 1, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:52 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಯ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರೋದಯದ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 1, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ 1 ರಂದು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ದಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು
- ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಶುಭ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನಂತರ, ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರತಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
- ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪವಿತ್ರ ರಾತ್ರಿಯಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹಚ್ಚುವ ದೀಪ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ, ಮೌನವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. .
- ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
- ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಳ ಆಚರಣೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.