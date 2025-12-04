- Home
Margashirsha Purnima: ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ್ರೆ… ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಸ್ತು ಅಂತಾರೆ!
Margashirsha Purnima: ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ತುಂಬಾನೆ ಶುಭ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2025, ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣಿಮ ತಿಥಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಈ ದಿನ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.. ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ನಂತರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ.
ನದಿ ಬಳಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಶುಭ. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರು ಸಹ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಕುಬೇರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾದಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟಿನ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ, ಹಿಟ್ಟಿನ ದೀಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ.