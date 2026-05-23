ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್' ಎಂದು ಅಡ್ಡಹೆಸರಿಟ್ಟ ಅಪರೂಪದ ಆಲ್ಬಿನೋ ಎಮ್ಮೆ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಬಲಿಗಾಗಿ ಸಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಢಾಕಾ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಅಲ್-ಅಧಾ ಅಥವಾ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಆಲ್ಬಿನೋ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಮ್ಮೆಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್" ಎಂದು ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಇಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಬಕ್ರೀದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಢಾಕಾ ಬಳಿಯ ನಾರಾಯಣಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬೆಯಾ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಎಮ್ಮೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ್ದು

ಈ 4 ವರ್ಷದ ಎಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆಲ್ಬಿನೋ ತಳಿ ಎಂದು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಮೈರಾಧಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಎಮ್ಮೆ ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್‌ಶಾಹಿ ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೂದಲಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಅದರ ಕೂದಲಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಎಮ್ಮೆಗೆ "ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. "ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೆಸರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದರು.

ಎಮ್ಮೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದರು. ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೀವಂತ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 550 ಟಾಕಾಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು 700 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸುಮಾರು 3.85 ಲಕ್ಷ ಟಾಕಾ (ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಖರೀದಿದಾರನನ್ನು ಜಿಂಜಿರಾದ ರಸೂಲ್ಪುರ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೋರಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಬಕ್ರೀದ್ ದಿನದಂದು ಬಲಿ ನೀಡಲು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ANI ತನ್ನ ವರದಿಗಾರ ಖರೀದಿದಾರನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಥವಾ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.