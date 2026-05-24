ತೃಪ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸರವೇ, ಅಸಮಾಧಾನ

ತೃಪ್ತಿ ನೀಡದ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತರಾಗದ 4 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಣ

ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವಿದ್ರೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಮೋಹ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ.

ಮಹಿಳೆ ಮನಸ್ಸು

ಮಹಿಳೆ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ರೂ, ವಿಲಾಸಿಮಯ ಬದುಕಿದ್ರೂ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತೆ.

ವಯಸ್ಸು

ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ

ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ

ಎಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

