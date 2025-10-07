today october 7th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries) : ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ . ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಸಾಧನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಲಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus): ಅನುಭವಿಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ,ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ. ಸಾಲ ಪಡೆದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini) : ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಷೇರುಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ,. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಸಂಬಂಧ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ (Cancer) : ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ . ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo) : ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರಾಳರಾಗುತ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) : ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ-ನಕ್ಷತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವರು. ಈಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra) : ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio) : ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ದುರ್ಬಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ . ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಇರಬಹುದು.ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ; ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ.
ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn) : ಇಂದು ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ.ಇತರ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius): ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ . ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಯು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಇರಬಹುದು.