- Garuda Purana: ಹೆಂಡತಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಗೊತ್ತಾ?
garuda purana punishments for adultery betrayal and sins after death ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಮರಣದ ನಂತರ ನಾವು ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣ
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮರಣದ ನಂತರ ಅನುಭವಿಸುವ ನರಕಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಇದು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ದ್ರೋಹವು ಮಹಾ ಪಾಪ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಥವಾ ಇತರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು "ಅಗಮ್ಯಗಮನಂ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬಿ ನಂತರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮಹಾಪಾಪ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ನರಕದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವವರು "ತಪ್ತಕುಂಭ" ಎಂಬ ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಭಯದಂತಹ ಆರು ರೀತಿಯ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಮರಣದ ನಂತರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ನಂತರವೂ ಈ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು, ಹುಳುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಳ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ನಿರಂತರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆಯೇ?
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ನಾರಾಯಣ ಬಲಿಯಂತಹ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ರೋಹವು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಪಾಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ.