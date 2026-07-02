Swapna shastra: ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಕನಸು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಭಯ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೆವ್ವದ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡೋಣ.
ದೆವ್ವ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕನಸು ಎಂದರೆ ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ದಾಳಿ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಭಯಗಳ ಸಂಕೇತ
ದೆವ್ವ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬಂದಂತೆ ಅಥವಾ ದೆವ್ವದಿಂದ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಅದು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ
ಪ್ರೇತಗಳ ದಾಳಿಯ ಕನಸು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಭಯ
ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಕನಸು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕೇತ
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಗಳ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಬಳಲಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳುವುದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?
ಪದೇ ಪದೇ ದೆವ್ವಗಳ ದಾಳಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅತೃಪ್ತ ಭಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಲ್ಲಿ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ದೆವ್ವ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬಂದರೆ, ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ