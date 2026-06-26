Shani Pradosh Vrat: ಜೂನ್ 27 ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನವವಿವಾಹಿತರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುವ 3 ಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಜೂನ್ 27 ಶುಭ ದಿನ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದಿನದಂದು ಮೂರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ 2026 ಮುಹೂರ್ತ
- ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ: ಜೂನ್ 26, ರಾತ್ರಿ 10:22 ಕ್ಕೆ
- ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯ ಅಂತ್ಯ: ಜೂನ್ 28, 12:43 AM
- ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆ ಮುಹೂರ್ತ: ಸಂಜೆ 7:23 ರಿಂದ 9:23 ರವರೆಗೆ
- ರವಿಯೋಗ: ಜೂನ್ 28 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:11 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:26 ರವರೆಗೆ
- ಸಧ್ಯ ಯೋಗ: ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:32 ರವರೆಗೆ
- ಶುಭ ಯೋಗ: ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:32 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರವರೆಗೆ
ಶನಿ ಪ್ರದೋಷದಂದು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
- ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತದ ದಿನದಂದು, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:05 ರಿಂದ 4:45 ರ ನಡುವೆ) ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯು ಫಲ ನಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ನೀವು ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ಉಪವಾಸವನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ.
- ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ನಂತರ, ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
- ಗಂಗಾಜಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ. ದೇವರಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
- ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಲೇಪನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತುದೀಪ ಬೆಳಗಿ
- ಈಗ, ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಶನಿ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಂತರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ; ನೀವು 5 ಅಥವಾ 11 ಸುತ್ತುಗಳ ಜಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡಿ. ಶಿವ ಮತ್ತು ಗೌರಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.