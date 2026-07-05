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- ಪ್ರೇಮ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ
ಪ್ರೇಮ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ
July lucky rajyog ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕೂಲಕರ ಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 24, 2026 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:39 ಕ್ಕೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರೇಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳು. ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕೂಲಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಧನೊಂದಿಗಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನೇ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕ
ಈ 'ಲವ್ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ'ವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಯೋಗದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.