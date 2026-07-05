ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಬಲದಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಜುಲೈ 7 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಗ್ರಹಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ತಂತ್ರ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಠಮಾರಿಗಳಾದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರಲಿ, ಅವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಈ ರಾಶಿಯವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರು, ತಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ವಿಫಲವಾಗದೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾನರು. ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಈ ರಾಶಿಯವರು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಸಾಹಸ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.