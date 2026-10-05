Pitru Paksha 2026: ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೆ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಮರಣದ ತಿಥಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡಪ್ರದಾನದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಣವನ್ನು ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮರಣ ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಅಶುಭ ಕಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದೂ ಸರಿಯಾದ ನಿಲುವಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ಮರಣೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಗಮವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಮರಣವನ್ನು ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರಣವಾದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಖಚಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಯಮವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡಪ್ರದಾನದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೃತರ ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಣದ ತಿಥಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಯಪಡುವ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಅಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮರಣದ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೇವಲ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿಯೂ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.